США

Число заражённых коронавирусом в США превысило 368 тысяч

08:14, 07 апреля 2020 34
Фото: Kristin Callahan/Global Look Press

В Соединённых Штатах количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 368 241. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса, специалисты которого собирают статистику распространения инфекции, основываясь на данных федеральных и местных властей.

От коронавирусной инфекции в США излечились 19 828 пациентов, скончались более 10 тысяч человек. Единственным штатом, на территории которого не было зафиксировано связанных с COVID-19 летальных исходов, остаётся Вайоминг, отмечает CNN.

В Нью-Йорке от коронавируса умерли около трёх тысяч человек. Их временно будут хоронить в парках из-за нехватки мест в моргах, писал NEWS.ru.

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