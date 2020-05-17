Число умерших от COVID-19 в США превысило 90 тысяч человек

Общее число умерших от коронавирусной инфекции в США достигло 90 113 человек.
По состоянию на 17 мая количество инфицированных коронавирусом в Соединённых Штатах составляет 1 507 773 человека, выздоровели около 340 тысяч,
Число умерших от COVID-19 во всём мире достигло 313 269 человек, а инфицированных уже 4 721 828 человек.
Как писал NEWS.ru ранее, врач, профессор медицины и гериатрии в Школе медицины Бостонского университета Томас Перлс заявил, что число жертв коронавируса в США может увеличиться в два раза. Он отметил, что нужно посчитать жертв коронавируса в домах престарелых — там велись недостаточно точные подсчёты, в отличие от больниц. Врач сообщил, что для снижения распространения коронавирусной инфекции в стране важно вести более точную статистику в домах престарелых.
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