Бывший офицер ЦРУ увидел скрытый смысл в поведении Зеленского Бывший офицер ЦРУ Джиральди: Зеленский хочет втянуть США и НАТО в конфликт с Россией

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Поведение президента Украины Владимира Зеленского после падения ракеты ВСУ на территории Польши указывает на намерение украинского главы разжечь конфликт между НАТО и Россией, заявил отставной офицер Центрального разведуправления Филип Джиральди. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он выразил мнение, что Зеленский пойдет на любые ухищрения ради того, чтобы столкнуть Альянс с РФ.

Действия Зеленского показывают, что он приложит все усилия, чтобы втянуть США и НАТО в вооруженный конфликт [с Россией], — заявил Джиральди.

Спикер отметил, что утверждения властей Украины о причастности Москвы к происшествию были необоснованными и противоречили имеющимся доказательствам, так как военно-политический блок даже не отслеживал траекторию движения снаряда. При этом, как указал спикер, ракет такого типа нет в российском арсенале.

Зеленский хотел обратиться к НАТО со словами о том, что это нарушение пятой статьи устава НАТО. Нападение на члена Альянса, следовательно, все члены НАТО должны выступить против агрессора, то есть развязать полномасштабную войну против России, — пояснил офицер.

15 ноября польский МИД направил российскому ведомству ноту. В документе Варшава «запросила у России разъяснения в связи с инцидентом с падением ракет в Пшеводуве». Тогда в дипведомстве отметили, что Минобороны предоставило исчерпывающую информацию о непричастности к инциденту ВС РФ.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Спустя некоторое время в Варшаве уточнили, что приземлилась одна ракета. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти не имеют точной информации о том, кто ее выпустил. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь выразил уверенность в том, что упавшие в Польше ракеты не были украинскими.