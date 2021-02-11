Борьба с Китаем отвлекает Байдена от России

Джо Байден провёл первый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер стал одним из последних глав государств, которому позвонил новый американский президент. Эксперты считают это сигналом важности отношений с Пекином для Вашингтона: на выработку китайской линии внешней политики главе Белого дома потребовались три недели и продолжительные консультации с союзниками. Это говорит о том, что фокус внимания администрации Байдена в ближайшие четыре года будет смещён с России на Китай.

Перед звонком Си Цзиньпину президент США провёл серию консультаций со своими союзниками. В сообщении Белого дома о результатах разговора сказано, что лидеры обсудили борьбу с пандемией, контроль над вооружениями и глобальное потепление. Не обошёл вниманием глава Белого дома и конфликтные темы.

Президент Байден подчеркнул свою глубокую озабоченность по поводу принудительных и несправедливых экономических практик Пекина, наступления на Гонконг, нарушений прав человека в Синьцзяне и всё более агрессивных действий в регионе, включая в отношении Тайваня, — говорится в сообщении Белого дома.

Похожий отчёт был опубликован на сайте администрации Байдена после его разговора с Владимиром Путиным 26 января. В сообщении были обозначены темы для взаимодействия, но особое место было уделено предметам озабоченности. Касательно России ими были взлом SolarWinds, сообщения о том, что РФ якобы назначила награды за головы солдат США в Афганистане, вмешательство в американские выборы в 2020 году и отравление Алексея Навального.

2011 год x99/ZUMAPRESS.com

Несмотря на схожесть двух бесед, эксперты отмечают, что отношения с Китаем для Байдена всё же важнее России. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

Противостояние с Россией для США — это скорее противостояние с некой группой российских руководителей, но не с Россией как таковой. В случае с Китаем это противостояние со всем китайским государственным механизмом. Это Байден и подчеркнул в разговоре с Си Цзиньпином. Он обозначил три точки конфликта. Во-первых, это экономическое давление Китая, но он сразу же сделал оговорку, что в принципе переговоры по этой теме возможны. Из непереговорных позиций — нарушения прав человека в Синьцзяне, Гонконге и вообще в Китае. И, наконец, поведение Китая в Индо-Тихоокеанском бассейне — это для Пекина тоже непереговорная позиция. То есть сразу было сказано, что серьёзного сближения с Китаем не будет и в целом тема противостояния с КНР будет главной. Алексей Маслов профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ

Эксперт добавил, что, не меняя курса Дональда Трампа на конфронтацию с Китаем, Байден, скорее всего, изменит инструменты воздействия на Пекин. Если экс-президент предпочитал действовать жёстко, то новый глава Белого дома будет выбирать более мягкие способы экономического давления.

Администрация США действительно не спешит снимать драконовские ввозные пошлины на китайские товары, введённые Трампом. Она оправдывает это тем, что тарифы должны остаться в силе до тех пор, пока не будет выработана новая экономическая политика. С одной стороны, это говорит об осторожности Байдена, с другой — что внешняя политика его предшественника была не такой уж недальновидной. По данным Reuters, в ближайшие месяцы Соединённые Штаты наложат на Китай точечные санкций, касающиеся экспорта технологий.

Кроме того, Госдеп на днях раскритиковал выводы комиссии ВОЗ по поводу расследования причин пандемии, намекнув на влияние Пекина в организации. Представитель внешнеполитического ведомства Нэд Прайс заявил, что США перепроверят выводы комиссии с помощью данных своей разведки. Хотя Байден и не грозится вывести США из состава организации, он всё же согласен с Трампом в том, что она нуждается в реформах.