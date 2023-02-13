Болтон назвал Путина жестким профессионалом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на встрече с Джоном Болтоном

Президент России Владимир Путин — жесткий профессионал, который всегда очень четко выражает свои мысли, заявил в интервью Public Broadcasting Service экс-советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон. По его словам, с момента первой встречи Болтона с Путиным в конце 2001 года и до последней встречи в 2019 году глава РФ всегда чувствовал, что его страна играет немаловажную роль в мире, и хотел показать всем эту уверенность.

Это хладнокровный человек, который при этом всегда производит впечатление уверенного в себе профессионала, — уточнил Болтон.

Он также полагает, что президент осознает ту мощь, которой обладает. По словам Болтона, Путин и многие россияне по сей день признают распад СССР нелегитимным и хотят его восстановления.

Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд назвал российского лидера рациональным политиком, делающим ставку на то, что западные страны устанут поддерживать Украину и согласятся на выгодное для России урегулирование конфликта путем переговоров. По его словам, Путин пытается закрепить свои достижения и стабилизировать конфликт на Украине.