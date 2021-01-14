Больше половины американцев поддерживают импичмент Трампа

https://static.news.ru/photo/c4d71650-5673-11eb-9391-fa163e074e61_660.jpg Фото: Greg Nash - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

56% граждан Соединённых Штатов считают, что действующий президент страны Дональд Трамп должен быть немедленно отстранён от своего поста, свидетельствуют данные социологического опроса.

Неделей раньше такого мнения придерживались только 51% респондентов, передаёт Axios.

Сейчас отстранение политика поддерживают подавляющее большинство сторонников Демократической партии (94%), но меньшинство республиканцев (17%). При этом 64% сторонников Республиканской партии поддержали недавнее поведение Трампа, а 96% демократов не поддержали.

67% избирателей-республиканцев считают, что партия становится лучше с действующим главой государства, но его выдвижение на новый срок в 2024 году поддерживают только 57% сторонников этой партии.

Опрос проводился социологами с 11 по 13 января, в нём приняли участие 1019 респондентов. Статистическая погрешность составляет около 3,4 п. п.

Избранный президент США Джо Байден заявил, что действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп подстрекал нападавших на Капитолий. Своё заявление демократ сделал после решения об импичменте Трампу. Байден отметил, что беспорядки, случившиеся неделю назад в Капитолии, были «вооружённым восстанием» против США, поэтому виновных надлежит привлечь к ответственности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп после вынесенного ему палатой представителей импичмента выпустил видеообращение, записанное в Белом доме. Он никак не прокомментировал решение конгрессменов. В своей речи политик снова осудил насилие и призвал американцев к примирению, «преодолев страсти момента».

Он также рассказал, что дал распоряжение федеральным органам использовать все ресурсы для поддержания порядка на фоне сообщений об угрозе новых беспорядков в Вашингтоне. Он добавил, что «тысячи» бойцов Нацгвардии прибывают в столицу США, чтобы обеспечить «безопасную передачу власти без каких-либо инцидентов».