Больше половины американцев обеспокоены второй волной COVID-19

https://static.news.ru/photo/89bbb99e-94af-11ea-a359-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/GlobalLookPress

Больше половины жителей США считают, что правительство предпринимает слишком мало усилий, чтобы избежать второй волны коронавирусной инфекции.

Согласно опросу, 58% американцев считают, что действия властей недостаточны. Чуть меньше 40% жителей США придерживаются противоположного мнения. Около 46% респондентов отметили, что обеспокоены возможностью второй волны коронавирусной инфекции, а 35% заявили о сильном страхе перед второй волной COVID-19, сообщает телеканал CNN.

Ранее NEWS.ru писал, что представитель Еврокомиссии призвал Евросоюз готовиться ко второй волне коронавирусной инфекции. По словам немецкого вирусолога Кристиана Дросте, вторая волна COVID-19 в Европе может начаться в зимний сезон. Он отметил, что европейцев с иммунитетом к коронавирусу будет мало.