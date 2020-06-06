Больше 170 учёных попросили Цукерберга ужесточить правила Facebook

https://static.news.ru/photo/63e14110-a8b1-11ea-939d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

173 учёных обратились с открытым письмом к главе Facebook Марку Цукербергу, который финансировал их деятельность. Они попросили его ужесточить правила социальной сети.

Среди авторов профессора Гарварда, Стенфорда и других ведущих учебных заведений. Кроме того, свою подпись поставил нобелевский лауреат. Обращение опубликовано в Medium.

В тексте говорится, что соцсети стали не только инструментом общения, но и системой распространения дезинформации. Facebook не последовал собственным правилам в случае с записью президента США Дональда Трампа «Когда начинается мародёрство, начинается стрельба».

Мы призываем рассмотреть ужесточение правил в отношении дезинформации и разжигания розни, которые вредят людям, особенно в нашей ситуации, когда мы сталкиваемся с расовыми конфликтами, — добавили они.

Как писал NEWS.ru, несколько сотрудников Facebook заявили, что уволились из-за нежелания руководителя и основателя соцсети Марка Цукерберга удалять, модерировать или как-либо маркировать заявления президента Дональда Трампа, которые Twitter и Snapchat сочли разжигающими насилие.

По мнению Цукерберга, «частные компании не должны брать на себя надзорные функции» и цензурировать высказывания политиков.