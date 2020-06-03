Facebook начал терять сотрудников из-за лояльности соцсети к Трампу

https://static.news.ru/photo/8c066196-5d8c-11e9-9f8a-fa163e074e61_660.jpgМарк ЦукербергФото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Несколько сотрудников Facebook заявили, что уволились из-за нежелания руководителя и основателя соцсети Марка Цукерберга удалять, модерировать или как-либо маркировать заявления президента Дональда Трампа, которые Twitter и Snapchat сочти разжигающими насилие.
Цукерберг разъяснил свою позицию сотрудникам компании во вторник. <...> Несколько сотрудников Facebook в последние два дня уволились, — пишет Associated Press.
По мнению Цукерберга, «частные компании не должны брать на себя надзорные функции» и цензурировать высказывания политиков.
Как писал NEWS.ru, американский президент пригрозил возложить на соцсети всю ответственность за контент пользователей, если сервисы оставят за собой право на модерирование контента. В ином случае Трамп предложил соцсетям полностью отказаться от модерации.