Facebook начал терять сотрудников из-за лояльности соцсети к Трампу

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Генеральный прокурор штата Миннесота Кит Эллисон оценил время на проведение полноценного расследования по делу Джорджа Флойда — афроамериканца, убийство которого полицейским спровоцировало акции протеста и массовые беспорядки в десятках городов США.

На это уйдут месяцы, — цитирует Эллисона РИА Новости. Генпрокурор провёл пресс-конференцию, на которой объявил о переквалификации уголовного дела против офицера Дерека Шовена на более тяжкое, а также о предъявлении...