США

Facebook начал терять сотрудников из-за лояльности соцсети к Трампу

23:59, 03 июня 2020
Марк Цукерберг Марк Цукерберг Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несколько сотрудников Facebook заявили, что уволились из-за нежелания руководителя и основателя соцсети Марка Цукерберга удалять, модерировать или как-либо маркировать заявления президента Дональда Трампа, которые Twitter и Snapchat сочти разжигающими насилие.

Цукерберг разъяснил свою позицию сотрудникам компании во вторник. <...> Несколько сотрудников Facebook в последние два дня уволились, — пишет Associated Press.

По мнению Цукерберга, «частные компании не должны брать на себя надзорные функции» и цензурировать высказывания политиков.

Как писал NEWS.ru, американский президент пригрозил возложить на соцсети всю ответственность за контент пользователей, если сервисы оставят за собой право на модерирование контента. В ином случае Трамп предложил соцсетям полностью отказаться от модерации.

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