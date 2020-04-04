Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США

Фото: XinHua

Число скончавшихся от коронавирусной инфекции в США достигло 7077 человек. Тест на COVID-19 в стране сдали более 1,4 млн жителей.

Отмечается, что за сутки в Соединённых Штатах умерли более двух тысяч человек. Такие данные приводит американский телеканал CNBC. Количество зарегистрированных заражённых в стране 276 995 человек, следует из данных Университета...