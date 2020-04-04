Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США

Изъявили желание вернуться на родину более двух тысяч россиян, находящихся сейчас в Соединённых Штатах, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Российское посольство планирует оказывать адресную помощь наиболее нуждающимся в ней россиянам, которые не могут вылететь из США, сообщает дипмиссия на своей странице в Facebook.
В новых условиях мы оперативно перестраиваем нашу работу с формирования списков на оказание адресной поддержки особо нуждающимся соотечественникам, — информировал Антонов.
Как писал NEWS.ru ранее, российское посольство снимет номера в отеле на Лонг-Айленде для граждан РФ, которые не смогли вылететь из США из-за отмены авиарейсов на фоне пандемии.
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