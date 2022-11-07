Bloomberg: Вашингтон призвал банки вести дела с российскими компаниями

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Министерство финансов США и Госдепартамент негласно призывают крупнейшие банки страны продолжать операции с отдельными «стратегическими» российскими компаниями, в том числе с «Газпромом» и производителями удобрений. Об этом сообщает агентство Bloomberg. В Белом доме подчеркнули, что под санкциями из-за проведения спецоперации на Украине находится не вся российская экономика и американским компаниям следует продолжать вести бизнес с разрешенными секторами, дабы избежать «глобальной экономической катастрофы».

За кулисами Министерство финансов и Госдепартамент призывали банковских гигантов, включая JPMorgan и Citigroup, продолжать бизнес с определенными стратегическими российскими фирмами, — рассказали агентству «люди, знакомые с ситуацией».

По данным Bloomberg, в первую очередь речь идет о так называемых «базовых услугах», к которым относятся денежные переводы и конвертация в доллары, для компаний «Газпром», «Уралкалий» и «Фосагро».

Ранее эксперты Bruegel и IIF пришли к выводу, что ограничительные меры, введенные Западом против Москвы, не смогли замедлить или вовсе остановить проведение спецоперации Вооруженных сил России на Украине. По их мнению, профицит платежного баланса РФ по итогам года приблизится к $240 млрд, что стало возможным благодаря большой экспортной выручке. По прогнозам аналитиков, профицит превысит в два раза показатели прошлого года.

В свою очередь международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что ажиотажный спрос на дешевую нефть из России в Индии и в других государствах свидетельствует о мирном переделе нефтяного рынка и вызван перспективой скорого введения эмбарго на морские поставки. Эксперт считает, что РФ сможет удержать лидерство по поставкам топлива после введения морского эмбарго.