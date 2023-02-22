Bloomberg: США поставят Киеву «умные» бомбы Jdam с GPS-наведением

Фото: South Korea Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

истребитель F-15K выпустил две высокоточные бомбы JADAM на полигоне

США поставят Украине бомбы дальнего радиуса действия Jdam-ER с GPS-наведением, способные поражать цели на расстоянии до 45 миль (около 72 км), пишет Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли. В Пентагоне официально не подтвердили отправку этих боеприпасов, производством которых занимается корпорация Boeing. В ведомстве заявили, что в рамках анонсированного в декабре пакета военной помощи на $1,85 млрд Киев получит «высокоточные авиационные боеприпасы», но не уточнили, какие именно.

Представитель Пентагона Келли Флинн заявила, что США не будут раскрывать подробности о боеприпасах, сославшись на интересы безопасности, — говорится в публикации.

Комплекты бомб Jdam стоят на вооружении ВВС и ВМС США. Кроме того, эти боеприпасы были проданы более чем в 26 стран. Версия Jdam-ER повышенной дальности была разработана Boeing в сотрудничестве с ВВС Австралии.

Jdam-ER можно устанавливать на неуправляемые бомбы весом от 226 до 907 кг. После сброса бомба «раскрывает крылья», что позволяет ей пролетать до 72 км, увеличивая дальность действия оригинального снаряда в три раза.

Специалист по системам ВВС, глава IRIS Independent Research Ребекка Грант отметила, что комплекты бомб повышенной дальности могут быть использованы «для атаки российских передовых позиций или тыловых районов их второго эшелона на Украине».

Ранее сообщалось, что в декабрьский пакет военной помощи США для Украины также войдут зенитно-ракетные комплексы Patriot. Сроки поставок как этих ЗРК, и бомб Jdam не уточнялись.