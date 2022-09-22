Министерство финансов США опубликовало вакансию эксперта, который поможет избежать негативного влияния санкций на экономику страны, передает Bloomberg. Уточняется, что специалист должен будет консультировать казначейство относительно влияния рестрикций на фискальную и денежно-кредитную политику, обменный курс, финансовые рынки, банковское дело, инвестиции, энергетику и госдолг государства.
Нам не нужен человек, который будет просто готовить научные трактаты на 460 страниц. Это будет гораздо более целенаправленная и практическая работа, — приводит издание слова советника заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Алекса Паретса.
Он заявил, что кандидат должен иметь степень бакалавра и доступ к секретным материалам. За свои услуги специалист будет получать зарплату в размере $150 тысяч в год.
Подходящий кандидат возглавит недавно созданный отдел экономического анализа санкций, который появился в прошлом году. Как отмечает агентство, в результате слишком частого введения ограничений против тех или иных стран они превратились в запутанную систему, которой сложно управлять и которую практически невозможно отменить.
Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необходимо ввести новые санкции в отношении России в связи с объявлением частичной мобилизации, а также готовящимися в ДНР и ЛНР референдумами. По ее словам, действующие ограничения доказали свою эффективность.