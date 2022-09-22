Bloomberg: Минфин США опубликовал вакансию специалиста по санкциям Bloomberg: Минфин США ищет эксперта, который поможет избежать ошибок при введении санкций

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Министерство финансов США

Министерство финансов США опубликовало вакансию эксперта, который поможет избежать негативного влияния санкций на экономику страны, передает Bloomberg. Уточняется, что специалист должен будет консультировать казначейство относительно влияния рестрикций на фискальную и денежно-кредитную политику, обменный курс, финансовые рынки, банковское дело, инвестиции, энергетику и госдолг государства.

Нам не нужен человек, который будет просто готовить научные трактаты на 460 страниц. Это будет гораздо более целенаправленная и практическая работа, — приводит издание слова советника заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Алекса Паретса.

Он заявил, что кандидат должен иметь степень бакалавра и доступ к секретным материалам. За свои услуги специалист будет получать зарплату в размере $150 тысяч в год.

Подходящий кандидат возглавит недавно созданный отдел экономического анализа санкций, который появился в прошлом году. Как отмечает агентство, в результате слишком частого введения ограничений против тех или иных стран они превратились в запутанную систему, которой сложно управлять и которую практически невозможно отменить.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необходимо ввести новые санкции в отношении России в связи с объявлением частичной мобилизации, а также готовящимися в ДНР и ЛНР референдумами. По ее словам, действующие ограничения доказали свою эффективность.