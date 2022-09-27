Блинкен заявил о возможном саботаже на «Северном потоке»

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал сообщения о подводных взрывах на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», предположив, что произошедшее стало актом саботажа. Во время пресс-конференции с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром политик отметил, что срыв работы трубопроводов не отвечает ничьим политическим интересам. По словам Блинкена, утечки газа существенно не повлияют на энергетическую систему Европы, передает ТАСС.

По утечкам проводится расследование, первые сообщения указывают на то, что это может быть результатом нападения или акта саботажа. Но это первоначальные сообщения, и мы пока не подтвердили это. Но если это подтвердится, то это явно не отвечает ничьим интересам. Насколько я понимаю, утечки не окажут существенного влияния на энергетическую устойчивость Европы, — заявил Блинкен.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что авария на газопроводе «Северный поток —2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» — беспрецедентная ситуация, требующая разбирательства, поскольку затрагивает энергобезопасность целого континента. Он добавил, что нельзя исключать ни один вариант, в том числе и диверсию.

В ночь с 25 на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. После происшествия в этом районе была установлена охранная зона радиусом пять морских миль.

Германия и Дания не исключают, что утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли из-за диверсии.

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд ранее сообщил, что на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли два подводных взрыва. Их зафиксировали измерительные станции в Дании и Швеции.