Блинкен: США будут отговаривать партнёров от «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/ceca9b74-5ae1-11eb-9626-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa

Кандидат на пост главы Госдепа США Энтони Блинкен 19 января выступил в сенате на слушаниях по поводу его назначения. Сенаторы задали ему вопросы о будущем курсе команды Джо Байдена и внешнеполитического ведомства в частности. Инаугурация Байдена состоится 20 января 2021 года. После того как он займёт кресло в Белом доме, высшие посты в США покинут сторонники Трампа и займут демократы.

По итогам слушаний Блинкен сделал несколько громких заявлений по России, а также по Китаю, Ирану и прочим направлениям американской внешней политики.

Россия, Украина

Новая администрация отвела России значительное место в повестке. По большей части для Москвы это ничего хорошего не значит. Так, например, сказал, что США будут отговаривать партнёров от строительства «Северного потока — 2» всеми способами.

Также он заявил, что США сокращать программу ПРО в переговорах с РФ не собираются, но готовы вернуться к обсуждению СНВ-3. Правда, после инаугурации Байдена Штатам придётся решать вопрос очень быстро, потому что договор истекает через 16 дней.

Осудил Турцию за покупку российских С-400 и не исключил, что против неё будут введены новые санкции. Впрочем, санкциями он собирается наказать и Россию.

Блинкен выступил за предоставление Киеву летального оружия.

Остальной мир

Китай будущий главный дипломат США назвал наибольшим вызовом на фоне других. По Ирану он сказал, что при возврате страны к выполнению СВПД США тоже готовы вернуться в ядерную сделку. Тегеран нужно лишить возможности создать ядерное оружие, добавил Блинкен.

Он оценил действия Вашингтона в Венесуэле. Признал, что результатов не добились, но действовали верно.

Ранее NEWS.ru писал, что глава российской дипмиссии в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в нарушении международного права. США переходят все границы, когда вводят санкции против «Северного потока — 2», отметил он.