Блинкен: США остаются в контакте с Россией

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США поддерживают контакт с Россией, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. В интервью телеканалу France 2 он отметил, что у Вашингтона остаются важные темы для разговора с Москвой. По словам Блинкена, США продолжают диалог с Россией, потому что в Белом доме опасаются применения ядерного оружия со стороны РФ.

Да, у нас есть контакты с Россией. Есть важные темы, по которым мы должны разговаривать. Например, мы продолжаем контакты с Россией, потому что мы опасаемся, что она применит ядерное оружие, что стало было катастрофой, — заявил Блинкен.

При этом представитель Госдепа подчеркнул, что США пока «не видели движения РФ в эту сторону, но опасения остаются».

Блинкен указал на важность избегать конфликта с РФ для президента Соединенных Штатов Джо Байдена. По словам госсекретаря, Вашингтон не хочет начинать войну с Россией. В качестве одного из возможных сценариев столкновения между РФ и США Блинкен назвал третью мировую войну.

Для президента Байдена важно избежать расширения конфликта. Напротив, мы хотим его остановить, не расширить. Мы не хотим войны с Россией, особенно нам не нужна третья мировая война, это не то, чего мы добиваемся, — добавил Блинкен.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев выразил убеждение, что война России и США может быть только ядерной. В разговоре с NEWS.ru депутат подчеркнул, что ему непонятны заявления командира 101-й воздушно-десантной дивизии США «Кричащие орлы» о том, что Вашингтон вмешается в конфликт на Украине, если Москва продолжит эскалацию. По его словам, «эскалация, естественно, будет», поскольку Россия пока не достигла своих целей.