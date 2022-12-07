Блинкен: США не помогали Украине наносить удары по России

Фото: Guillaume Payen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не помогал Киеву наносить удары по России, передает Bloomberg. Он подчеркнул, что Америка не поощряет Украину к атакам по территории РФ.

Мы не поощряем украинцев к нанесению ударов по территории России и не предоставляем им возможности для нанесения таких ударов, — сказал Блинкен.

Он также добавил, что Вашингтон в настоящее время не обладает подробной информации об ударах украинских беспилотников по российским аэродромам.

Издание The Guardian ранее сообщило со ссылкой на западных официальных лиц, что Украина, возможно, разработала беспилотник с дальностью полета до тысячи километров, способный нанести удар по европейской части России, включая Москву.

Накануне официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не побуждают Украину наносить удары по целям, находящимся за пределами территории государства, и не поощряют подобные атаки. Он также подчеркнул, что Вашингтон не поставляет Киеву необходимое вооружение для осуществления подобных обстрелов.

Утром 5 декабря рязанский и саратовский аэродромы Дягилево и Энгельс подверглись ударам реактивных беспилотников. Минобороны РФ сообщило, что в результате обстрела погибли трое военнослужащих, еще четверо пострадали. По данным российской стороны, Украина использовала для атаки БПЛА советского производства. Дроны были перехвачены средствами ПВО.