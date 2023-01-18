Блинкен назвал требования России к Украине неприемлемыми Госсекретарь США Блинкен: требования Москвы к Киеву признать новые территории неприемлемы

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Энтони Блинкен

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине на сегодняшний день невозможны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Вашингтоне. По его словам, это связано с требованием России к Киеву признать новые территории.

В своем выступлении Блинкен сослался на президента РФ Владимира Путина, который, якобы заявил, что без признания Украиной «новых территориальных реалий» говорить с ней не о чем.

Блинкен подчеркнул, что такая позиция не может стать отправной точкой для переговоров.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что прямые переговоры РФ и Украины в случае их возобновления будут, вероятно, прямыми, без посредников. По его словам, это было бы лучшим вариантом.

Он обратил внимание, что в прошлом году весенние переговоры с украинской стороной были именно прямыми и проходили на площадках, которые предоставляли третьи страны. В феврале — апреле прошли три раунда переговоров между Москвой и Киевом в Белоруссии и один раунд в Турции, после чего производились почти ежедневные контакты по видеосвязи.

Ранее политолог Ростислав Ищенко предположил, что победа России в СВО улучшит геополитическую ситуацию для Москвы, но не приведет к миру в регионе. Эксперт допустил, что США могут и дальше противостоять РФ.