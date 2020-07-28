Билл Гейтс раскритиковал большинство анализов на COVID-19 в США

https://static.news.ru/photo/c9389130-d0e3-11ea-b4be-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force/Global Look Press

Большая часть анализов на коронавирус в США является бесполезной из-за длительного периода выдачи результатов. Такого мнения придерживается основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс.

По словам миллиардера, настоящим безумием является тот факт, что в США интервал между взятием анализов на COVID-19 и выдачей их результатов в среднем «превышает 48 часов».

Такой тест является полной потерей [времени и средств]. Большая часть данных о том, как много мы тестируем, является пустой тратой, — отметил Гейтс в интервью телеканала CNBC.

На сегодняшний день в связи с высокой нагрузкой лаборатории Соединённых Штатов передают людям результаты анализов на коронавирус через несколько дней, неделю или даже более продолжительный срок.

Никто не должен платить даже $1 за тест, результаты которого приходится дожидаться более трёх или семи дней, — подчеркнул Гейтс.

Он также добавил, что с таким подходом люди узнают об инфицировании слишком поздно, не принимают должных мер безопасности и распространяют инфекцию дальше.

Известно, что Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд с капиталом около $50 млрд. В число основных направлений работы организации входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США. Фонд уже выделил $300 млн на разработку вакцины от COVID-19, а также на поддержку бедных слоёв населения, наиболее уязвимых в условиях пандемии.

Ранее NEWS.ru писал, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции на добровольцах. Об этом 28 июля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.