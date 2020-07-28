Центр «Вектор» приступил к испытаниям вакцины от COVID-19 на добровольцах

https://static.news.ru/photo/b4eb913a-d0b3-11ea-984e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции на добровольцах. Об этом 28 июля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На днях мы получили разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса. Приступили с 27 июля к проведению I-II фазы клинических испытаний, — цитирует ТАСС руководителя ведомства, которая выступила на виртуальном симпозиуме «Влияние пандемии COVID-19 и ВИЧ на достижение цели устойчивого развития».

Уточняется, что разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах центр «Вектор» получил 24 июля.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в РФ будет добровольной, но население проявляет большой интерес к вакцине.

Клинические испытания первой российской вакцины против COVID-19, разработанной во взаимодействии Минобороны РФ с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи, были завершены 20 июля. Последняя группа из 20 добровольцев покинула Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. Учёные ещё будут анализировать полученные результаты испытаний и составлять итоговые отчёты. Однако уже известно, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены антитела к COVID-19. Компоненты вакцины безопасны и хорошо переносятся.

Ожидается, что массовое применение российской вакцины от коронавируса станет возможным лишь в начале следующего года, сообщил источник в российском правительстве. Несмотря на то, что вакцину планируют зарегистрировать в начале августа, сначала она будет применяться избирательно. Первыми вакцинируют людей из так называемых групп риска: врачей и учителей, а также более полутора тысяч добровольцев. За добровольцами, находящимися в домашних условиях, будут наблюдать врачи, писал NEWS.ru.