Билл Гейтс назвал время окончания пандемии COVID-19

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Пандемия коронавируса по оптимистичному прогнозу завершится в 2022 году, считает основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. При этом он подчеркнул, что «сбить показатели» распространения инфекции можно и в течение 2021 года при условии применения глобального подхода.

Если применение вакцин будет утверждено в начале 2021 года, то ситуация в США начнёт возвращаться в нормальное русло к следующему лету и наша деятельность придёт в норму к концу будущего года, если, конечно, мы будем помогать и другим странам, — заявил в эфире Fox News Гейтс.

Он также сообщил, что уровень вакцинации в мире во время пандемии снизился на 14%, «уничтожив прогресс, который достигался в предыдущие 20 лет». Гейтс признался, что разочарован тем, что Соединённые Штаты не прилагают усилий для производства и распространения вакцин в более бедных странах.

Как писал NEWS.ru, пандемия коронавируса отбросила мир на 20 лет назад. Об этом говорится в докладе Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Пандемия, распространяющаяся по миру в течение нескольких месяцев, отменила результаты, которых международные организации добивались годами. В частности, на 7% выросло количество людей, живущих в крайней нищете, а охват вакцинацией от болезней опустился до показателей 1990-х. Однако Гейтс считает, что вернуться к докоронавирусным показателям реально за два-три года. Для этого необходимо возродить туризм и выделить кредиты на восстановление пострадавшим странам.