В США рассказали, от кого Украина может получить истребители F-16 Советник по нацбезопасности США Салливан: Киев, по всей вероятности, получит истребители F-16 от европейских стран

Фото: GIANLUCA VANNICELLI/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Истребитель F-16

Киев скорее всего получит истребители F-16 от тех европейских стран, которые обладают такой техникой, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News. В то же время он не уточнил, когда начнется обучение украинских пилотов управлению этих истребителей.

Президент Байден принял решение об обучении украинских пилотов управлению F-16. Обучение займет некоторое время, затем [Украине] будут переданы истребители, по всей вероятности, от европейских стран, у которых есть данные самолеты, — заявил Салливан.

Ранее Пентагон и Госдепартамент США сообщили, что очередной пакет американской военной помощи Киеву на $800 млн включит в себя 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, кассетные боеприпасы типа DPICM, 32 боевых машины Bradley и такое же количество бронетранспортеров Stryker, системы противовоздушной обороны Avenger и Stinger и 31 155-миллиметровую гаубицу.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы в рамках нового пакета помощи. Поставка таких боезарядов станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в Соединенных Штатах артиллерийских снарядов.