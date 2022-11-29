Белый дом: США не наживаются на поставках сжиженного газа в ЕС Белый дом отверг обвинения в наживе США на поставках сжиженного газа в Европу

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Высокопоставленный представитель администрации США назвал ложными утверждения, что Вашингтон наживается на поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. По его словам, экспорт СПГ более чем удвоился, но он идет по долгосрочным контрактам с зарубежными трейдерами, сообщает РИА Новости.

Мы видели статьи, в которых утверждается, что США наживаются на продажах своего сжиженного газа в Европу. Это утверждение не соответствует действительности. На деле США мобилизовали СПГ, чтобы помочь Европе подготовиться к зиме, — подчеркнул представитель Белого дома.

Он добавил, что США имеют долгосрочные контракты с иностранными энерготрейдинговыми фирмами, среди которых есть и европейские компании.

Свое заявление чиновник сделал в преддверии визита в США президента Франции Эммануэля Макрона. Представитель Белого дома также обвинил России в том, что она использует энергоносители и продовольствие для оказания давления на международное сообщество. Он не исключил, что данные темы станут предметом для обсуждения на переговорах Макрона в США.

Ранее Agence France-Presse сообщило, что телефонный разговор между Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным не планируется до поездки французского лидера в США. Макрон планирует в очередной раз заявить о суверенитете Украины и выводе российских войск с территории страны.