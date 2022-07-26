Белый дом рассматривает возможность введения ЧС из-за оспы обезьян

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Белый дом

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения режима ЧС из-за оспы обезьян. Также планируется назначить координатора по борьбе с заболеванием, пишет Washington Post.

Администрация Байдена взвешивает, объявить ли вспышку оспы обезьян в стране чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, а также планирует назначить в Белом доме координатора мер против вируса, — сказано в публикации.

Вопрос уже обсуждался с высокопоставленными представителями здравоохранения до того, как ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. ЧС, считают в Белом доме, позволит собрать более точные сведения о распространении вируса. Но некоторые представители власти называют такой шаг больше символическим, который вряд ли поможет решить ситуацию с вакцинами и проблему с лечением.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски распространения оспы обезьян в России крайне низки. Единственный случай завоза болезни был купирован и не получил распространения.