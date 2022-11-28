Белый дом рассказал об особом подходе Байдена к международным альянсам

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Джо Байден

Президент США Джо Байден сумел создать самые сильные международные альянсы и партнерства в истории американского государства. Об этом заявили в Белом доме. Там отметили, что это является отличительной особенностью подхода действующего главы государства.

Американские альянсы и партнерства являются сильнейшими, чем когда-либо ранее, что стало отличительной особенностью подхода президента Байдена, — сказано в сообщении.

В Белом доме пояснили, что под особым подходом они понимают продвижение интересов и ценностей США в мире. К данным факторам относятся, в том числе, вступление Швеции и Финляндии в НАТО, укрепление коллективной безопасности Альянса и усиление трансатлантического партнерства.

Ранее телеведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что президент США Джо Байден намеренно затягивает конфликт на Украине. По его словам, хозяин Белого дома стремится извлечь из него выгоду, но при этом вредит большинству американцев. Ведущий пояснил, что процветание экономики всегда зависело от низких цен на энергоносители. Их рост же разрушает экономию страны, приводит к тому, что средний класс беднеет.