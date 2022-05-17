Белый дом расширит консульские услуги на Кубе

куба / Фото Artur Widak/Global Look Press

Администрация США решила предоставлять кубинцам больше миграционных виз, чтобы они могли воссоединиться с проживающими в Америке родственниками. Об этом сообщается в заявлении главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса, докуменнт приводит ТАСС.

В заявлении поясняется, что США " расширяют консульские услуги и [объемы] обработки заявлений на получение виз, что позволит большему числу кубинцев воссоединиться со своими семьями в США по каналам упорядоченной миграции«. Также Прайс отметил, что Белый дом намерен способствовать «росту частного сектора Кубы». Для этого будет поддерживаться более широкий доступ к американским интернет-услугам, приложениям, платформам электронной торговли.

Для кубинских предпринимателей планируется предоставить новые возможности электронных платежей. Также отменяются ограничения на денежные семейные переводы по $1 тыс. в квартал, будут поддержаны безвозмездные денежные переводы для кубинских предпринимателей в целях расширения их бизнеса.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что Россия начнёт поставлять на Кубу мясо, рыбу, морепродукты, субпродукты, консервы и молочные продукты. Москва уже согласовала с Гаваной ветеринарные сертификаты для экспорта.