https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Американская администрация опровергла информацию о планах приостановить полеты из Китая в США.

Журналисты телеканала СNN заявили со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации, что Белый дом не вызывал представителей авиакомпаний с требованием приостановить полёты в Китай. Чиновник подчеркнул, что в Белом доме преобладает «чувство срочности, а не паники».

Ранее СNN сообщал со ссылкой на свои источники, что представители американских авиаперевозчиков были вызваны в Белый дом. Якобы американская администрация рассматривает возможность запрета авиарейсов из Китая в США.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в китайском Ухане с населением более 11 млн человек. Власти закрыли город на карантин. К 29 января количество заболевших составило шести тысяч человек. Большинство случаев выявлено в Китае, умерли 132 человека, сообщает NEWS.ru.

Ученые из Института инфекционных заболеваний и иммунологии в Мельбурне сумели создать копию коронавируса. С его помощью медики планируют разработать вакцину от новой болезни.