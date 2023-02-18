Белый дом обвинил Россию в преступлении против человечности Вице-президент США Харрис: Россия совершила преступление против человечности

Фото: Felix Hörhager/dpa/Global Look Press

Камала Харрис

Вице-президент США Камала Харрис обвинила российское руководство в совершении преступления против человечности на Украине, передает ТАСС. Она подчеркнула во время выступления на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности, что в Белом доме пришли к такому выводу после изучения доказательств.

В случае действий России на Украине. Мы рассмотрели доказательства. Мы знаем правовые стандарты. Нет сомнений, что это преступление против человечности. США официально установили, что Россия совершила преступление против человечности, — заявила Харрис.

В конце января издание The Wall Street Journal отмечало, что Государственный департамент США впервые обвинил Россию в нарушении договора между Москвой и Вашингтоном о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Суть претензии, по данным газеты, заключается в том, что Москва отказывалась разрешить США инспекции на своих объектах и отклоняла просьбы Вашингтона о встрече для обсуждения вопросов соблюдения документа.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал обвинения США в адрес России несправедливыми и лживыми. Он подчеркнул, что первым обязательства по ДСНВ нарушил Вашингтон, создавая условия, при которых Москву ограничили бы в правах на проведение инспекций.