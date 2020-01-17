Фото: AP/TAСС

Батончик Snickers весом в 2,1 тонны приготовили на заводе Mars Wrigley в техасском городе Уэйко.

Длина батончика составляет более 3,5 м, а ширина превышает 60 см. Вес гигантской шоколадки равен 43 тысячам стандартных батончиков Snickers.

На приготовление лакомства сотрудникам завода потребовалось около недели. Они использовали около 1,6 тонны шоколада и порядка 50 кг арахиса, карамели и нуги.

Завод в Уэйко является одним из крупнейших производителей в составе Mars Wrigley. На создание батончика сотрудников предприятия вдохновило расхожее мнение в США о том, что в Техасе можно найти любую обычную вещь самого большого в мире размера.

Гигантский Snickers будет внесён в Книгу рекордов Гиннесса. После этого его разрежут на маленькие кусочки, которыми угостят всех работников компании Mars в США, сообщает CNN.

Ранее NEWS.ru писал, что в штате Айдахо полицейские в канун новогодних праздников не выписывали штрафы водителям, нарушившим правила дорожного движения, а раздавали шоколадки. При этом нарушитель должен был поделиться полученным лакомством с кем-нибудь, кому нужно поднять настроение.

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