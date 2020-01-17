https://static.news.ru/photo/8477dba4-39cc-11ea-b7b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TAСС

Батончик Snickers весом в 2,1 тонны приготовили на заводе Mars Wrigley в техасском городе Уэйко.

Длина батончика составляет более 3,5 м, а ширина превышает 60 см. Вес гигантской шоколадки равен 43 тысячам стандартных батончиков Snickers.

Everything is bigger in Texas! Today, Mars Wrigley unveiled the world's largest chocolate bar ever! The massive Snickers was created in Waco and will be featured in a Super Bowl commercial. INFO: https://t.co/TW6NPhKiDe pic.twitter.com/fd7y0EYyAh — Christy Soto (@ChristySotoKWTX) 16 января 2020 г.

На приготовление лакомства сотрудникам завода потребовалось около недели. Они использовали около 1,6 тонны шоколада и порядка 50 кг арахиса, карамели и нуги.

Завод в Уэйко является одним из крупнейших производителей в составе Mars Wrigley. На создание батончика сотрудников предприятия вдохновило расхожее мнение в США о том, что в Техасе можно найти любую обычную вещь самого большого в мире размера.

Гигантский Snickers будет внесён в Книгу рекордов Гиннесса. После этого его разрежут на маленькие кусочки, которыми угостят всех работников компании Mars в США, сообщает CNN.

Ранее NEWS.ru писал, что в штате Айдахо полицейские в канун новогодних праздников не выписывали штрафы водителям, нарушившим правила дорожного движения, а раздавали шоколадки. При этом нарушитель должен был поделиться полученным лакомством с кем-нибудь, кому нужно поднять настроение.