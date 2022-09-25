Байдена уличили во лжи о ценах в США Пользователи Twitter уличили Байдена во лжи о ценах на бензин

Фото: IMAGO/Bonnie Cash / Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден

Пользователи Twitter обратили внимание, что слова президента США Джо Байдена о ценах на бензин, которые он озвучил во время выступления на мероприятии Демократического национального комитета, не соответствуют действительности. Так, американский глава объявил, что уже в 41 американском штате и в округе Колумбия средняя цена бензина ниже $2,99.

Тем не менее ни в одном американском штате средняя цена не опускалась ниже отметки в $3, пишет канадская газета The Post Millennial с консервативным уклоном, ссылаясь на данные мониторинговой службы AAA.

Данная служба фиксирует информацию о стоимости топлива на 120 тысячах заправочных станций по всей стране. Согласно их статистике, средняя цена за бензин в США колеблется от $3,081 до $5,762 в зависимости от штата.

Ранее обозреватель Педро Гонсалес написал, что Запад навязывает другим странам ту политику, которую считает целесообразной, что напоминает слова персонажа Шалтая-Болтая из сказки «Алиса в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла. Анализируя речь Байдена на Генассамблее ООН, журналист отметил, что если власть определяет значение слов — это диктатура сильного над слабым.