Байдена с женой эвакуировали после вхождения самолёта в запретную зону

Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден был эвакуирован после того, как его частный самолёт по ошибке вошёл в запретную воздушную зону.. Воздушное судно главы государства по ошибке залетело в закрытую зону над городом Рехобот-Бич (штат Делавэр), где отдыхает американский лидер. О происшествии сообщила пресс-служба хозяина Белого дома. Выдержку из заявления приводит ТАСС.

Незадолго до 13:00 сегодня (20:00 мск субботы. — Прим. ТАСС) частный самолет вошел в закрытое воздушное пространство над Рехобот-Бич (штат Делавэр). Самолёт немедленно сопроводили за границы закрытого воздушного пространства, — говорится в сообщении представителя, отвечающего за безопасность первых лиц США, первых лиц Секретной службы Энтони Гульельми.

Пресс-пул Белого дома заявил по этому поводу, что Джо Байдена и его жену Джилл эвакуировали в безопасное место. Дорогу, которая примыкает к дому президента, временно перекрыли. На данный момент супруги Байден уже вернулись в свой дом.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США не станут навязывать Украине свою точку зрения касательно территориальных уступок РФ, однако продолжат снабжать Киев оружием.