Байден заявил о лишении Афганистана статуса основного союзника США вне НАТО

Фото: Ron Sachs/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден объявил о лишении Афганистана престижного статуса основного американского союзника вне НАТО. Тем самым хозяин Белого дома утвердил решение, которое анонсировал в июле, говорится в президентском меморандуме для госсекретаря, распространенном администрацией США.

Настоящим я отменяю определение Афганистана как основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО, — подчеркивается в меморандуме.

Афганистан в Вашингтоне признали одним из крупнейших союзников в июле 2012 года. Лишению статуса предшествовал вывод американских войск из Афганистана в августе 2021 года.

Статус основного союзника США вне НАТО сохраняют в мире еще почти 20 стран.

Ранее стало известно, что решение США о создании фонда из замороженных финансовых средств Афганистана для передачи их на нужды страны в обход находящегося у власти движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) нарушает нормы международного права и суверенитет зарубежного государства, заявили в российском посольстве в США.