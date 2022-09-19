Байден заявил, что США встанут на защиту Тайваня в случае конфликта с КНР

Фото: Walid Berrazeg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский президент Джо Байден заявил телеканалу CBS, что Вашингтон встанет на защиту Тайваня в случае начала военного конфликта острова с Китаем. Он при этом подчеркнул, что США не отказываются от политики «одного Китая», но добавил, что Тайвань принимает собственные решения о суверенитете. По его словам, Штаты не поощряют руководство острова к обретению независимости от Китая.

Да (защитим. — NEWS.ru) <...> Мы согласны с тем, под чем мы подписались давным-давно. И с тем, что существует политика «одного Китая», и с тем, что Тайвань принимает собственные решения о суверенитете, — сказал Байден.

Комитет сената США по иностранным делам ранее одобрил законопроект о выделении Тайваню военной помощи в размере $4,5 млрд.

Соперничество Китая и США за место мирового технологического лидера может привести к полному разъединению двух стран, написало ранее Bloomberg. По данным агентства, администрация президента США Джо Байдена уже наращивает усилия по отказу от поставок из Китая и снижению экономической зависимости.

По мнению главы отдела акций азиатских и глобальных развивающихся рынков в BNP Paribas Asset Management Чжикай Чен, отношения между Китаем и США останутся натянутыми и после 2022 года. В то же время будут расти и геополитические риски, поскольку обе страны считают друг друга экономическими конкурентами.