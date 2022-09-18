США предрекли «полное разъединение» с Китаем Bloomberg: США и Китаю грозит экономическое разъединение

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Соперничество Китая и США за место мирового технологического лидера может привести к полному разъединению двух стран, пишет Bloomberg. По данным агентства, администрация президента США Джо Байдена уже наращивает усилия по отказу от поставок из Китая и снижению экономической зависимости.

Острое соперничество Китая с США за технологическое превосходство добавляет новые болевые точки второму по величине фондовому рынку в мире, поскольку администрация Байдена наращивает усилия по снижению экономической зависимости от азиатской страны. <...> Инвесторы также обеспокоены тем, что рост напряженности в связи с позицией Пекина в отношении России и Тайваня может ускорить экономическое разъединение, — говорится в публикации.

По мнению главы отдела акций азиатских и глобальных развивающихся рынков в BNP Paribas Asset Management Чжикай Чен, отношения между Китаем и США останутся натянутыми и после 2022 года. В то же время будут расти и геополитические риски, поскольку обе страны считают друг друга экономическими конкурентами.

Мы сосредоточены на оборонительных и политических бенефициарах и избегаем тех, кто подвержен более высокому геополитическому риску, — заявила Чен.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай введет санкции против топ-менеджеров американских оборонных компаний Raytheon Technologies и Boeing Defense за продажу вооружений Тайваню. По ее словам, это сделано в целях защиты суверенитета и интересов безопасности КНР.