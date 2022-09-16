КНР введет санкции против оборонных компаний США КНР введет санкции против глав двух оборонных компаний США за продажу оружия Тайваню

Фото: Chustine Minoda/U.S. Air Force

Китай введет санкции против топ-менеджеров американских оборонных компаний Raytheon Technologies и Boeing Defense за продажу вооружений Тайваню, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. По ее словам, которые приводит ТАСС, это сделано в целях защиты суверенитета и интересов безопасности КНР.

Правительство Китая приняло решение ввести санкции против <...> председателя правления, главного исполнительного директора компании Raytheon Technologies, а также президента, главного исполнительного директора компании Boeing Defense, — сказала Мао Нин.

Ранее председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что ни одна страна в мире не может выступать судьей по вопросу территориальной принадлежности Тайваня. Кроме того, он подчеркнул, что страна выступает против тех, кто поддерживает независимость Тайваня, назвав их сепаратистами.

Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что планы США продать Тайваню вооружение ставят под серьезную угрозу дальнейшие китайско-американские отношения. Дипломат добавил, что действия Вашингтона подрывают суверенитет и интересы безопасности Китая, власти которого намерены принять решительные меры на этот счет.