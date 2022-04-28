Байден заявил, что США не нападают на Россию

Джо Байден / Фото Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что его страна не нападает на Россию, передаёт ТАСС. По словам главы Белого дома, действия Вашингтона направлены на «помощь Украине» в оборонной сфере и поставки оружия будут продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит спецоперацию. Байден добавил, что 28 апреля подписал запрос Конгрессу США на предоставление военной помощи Украине, после чего обратился к законодателям с призывом поскорее одобрить этот запрос.

Я только что подписал запрос в Конгресс о предоставлении критически важной помощи в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи, чтобы помочь Украине продолжать противостоять России <...> Нам нужен этот законопроект, чтобы поддержать Украину в этой борьбе за свободу <...> Мы не отправляем военных для борьбы с российскими военными на Украине, — сказал президент США.

Он подчеркнул, что США отправляют на Украину технику и вооружение «с рекордной скоростью».

Ранее власти Норвегии заявили о намерении направить на Украину около 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль». Таким образом правительство хочет поддержать Киев, потому что считает, что конфликт на Украине может затянуться.

Накануне российские военные, применяя высокоточные ракеты «Калибр», уничтожили крупную партию иностранного оружия на территории Запорожского алюминиевого комбината, сообщил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, арсенал был поставлен США и странами ЕС для нужд ВСУ.