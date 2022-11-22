Байден выступил против бастующих в США железнодорожников Белый дом: Байден счел недопустимой забастовку железнодорожников в США

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Джо Байден

Президент США Джо Байден назвал недопустимой забастовку работников железнодорожной отрасли. Об этом сообщил представитель Белого дома, комментируя угрозы прекращения работы железнодорожников, его слова приводит The Washington Post. По мнению президента, своими действиями они наносят вред экономике и населению страны.

Президент с самого начала заявил, что приостановка работы недопустима из-за вреда, который она нанесет рабочим местам, семьям, фермам, компаниям и сообществам по всей стране, — заявили в Белом доме.

Там также отметили, что большая часть профсоюзов железнодорожников США проголосовали за ратификацию достигнутого ранее временного соглашения об улучшении условий работы. В этой связи оставшимся участникам переговоров также рекомендовали преодолеть оставшиеся разногласия.

Один из крупнейших профсоюзов работников отрасли SMART-TD 21 ноября в результате голосования частично отверг условия временного соглашения с грузовыми железнодорожными компаниями и сообщил о возвращении за стол переговоров.

СМИ сообщали, что общенациональная забастовка 100 тысяч железнодорожников может начаться в США 4 декабря. Это произойдет в том случае, если хотя бы один из 12 профсоюзов откажется от работы, не придя к соглашению с крупнейшими корпорациями отрасли. При этом может остановиться около 30% грузовых перевозок в стране. На сегодняшний день условия соглашения поддержали восемь профсоюзов. Три уже отвергли предложенные условия и готовятся начать забастовку.

Временное соглашение между профсоюзами и компаниями отрасли было достигнуто в сентябре при участии администрации Байдена. Оно предполагает повышение заработной платы железнодорожников на 25% в течение пяти лет, а также улучшение условий труда, усовершенствование доступа к медстрахованию.

Ранее сообщалось, что почти 200 тысяч рабочих приняли участие в предупредительных забастовках на сталелитейных предприятиях ФРГ за неделю протеста. Они ненадолго прекращали работу, требуя увеличения зарплаты на 8%. Как отметил лидер промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман, явка была большой, это показало единство рабочих в их требовании.

В свою очередь во Франции выросли очереди на автозаправках на фоне забастовок работников нефтяных компаний TotalEnergies и ExxonMobil с требованием повысить зарплату. Это усугубило кризисную ситуацию в стране во время энергетического кризиса. Проводил забастовки французский профсоюз «Всеобщая конфедерация труда».