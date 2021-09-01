Байден: Война в Афганистане перестала отвечать интересам народа

Война в Афганистане не отвечала коренным интресам США, поэтому её было решено прекратить. Об этом заявил американский президент Джо Байден в ходе телевизионного обращения к нации.

Реальный выбор состоял в том, чтобы уйти или увидеть эскалацию ситуации. Я не собирался продлевать бесконечную войну и откладывать вывод войск на неопределенный срок, — сказал Байден.

По его мнению, решение о выводе американских войск из Афганистана является «верным, мудрым и лучшим» для США.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы (террористическая организация, запрещена в России) заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной.

Ранее Байден также заявил о том, что единственным американским интересом в Афганистане было не допустить превращения страны в плацдарм для атак террористов против США.