Байден вновь насмешил пользователей активной прогулкой на велосипеде

Фото: Joe Burbank/TNS via ZUMA Wire/ТАСС

Президент США Джо Байден вновь насмешил пользователей, прокатившись на велосипеде. На этот раз глава государства катался по побережью в Южной Каролине, он ни разу не упал, но это не спасло его от насмешек. Видео с прогулки президента опубликовано в соцсетях.

«Кажется, это просто отличная задумка прокатиться на велосипеде по пляжу. Полагаю, если что, будет мягкое приземление?», пошутил один из подписчиков. Другие американцы вовсю упражнялись в предположениях об умственных способностях Байдена. Также американского президента высмеяли за скорость, с которой он крутил педали.

Это уже второй случай, когда Байден катается на велосипеде. Первый раз он стал героем мемов в июне, когда свалился с железного коня, подъезжая к журналистам.

Обозреватель британского журнала The Spectator Фредди Грей накануне заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин видит в США не только сверхдержаву в упадке, но и «окончательно спятившую геронтократию». Грей в качестве признака упадка США назвал неудачный, по его мнению, визит 82-летней Нэнси Пелоси на Тайвань, а также очередной казус президента Джо Байдена, который после поездки в Кентукки никак не смог надеть пиджак и уронил очки.

Ранее член палаты представителей конгресса от штата Нью-Йорк Кэролин Малони заявила, что президент США Джо Байден не должен переизбираться на второй срок. Она также указала, что глава государства даже не будет участвовать в президентской гонке.