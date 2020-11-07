Байден увеличил отрыв от Трампа в Джорджии до 10 тысяч голосов

Разрыв между кандидатом на пост президента США от демократов Джо Байденом и действующим главой государства Дональдом Трампом в Джорджии вырос с семи до 10 тысяч голосов.
Об этом
Ранее NEWS.ru писал, что в Джорджии может быть проведён пересчёт голосов. Вице-губернатор штата Брэд Раффеншпергер заявил, что основанием для этого является разрыв между кандидатами в 0,5% и менее и потребовать данной процедуры может любой из них.
Голосование на выборах президента прошло в США 3 ноября, но его итоги до сих пор официально не объявлены. Тем не менее, победителем считается Байден, его уже поздравили лидеры ряда стран.