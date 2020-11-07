Байден увеличил отрыв от Трампа в Джорджии до 10 тысяч голосов

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Разрыв между кандидатом на пост президента США от демократов Джо Байденом и действующим главой государства Дональдом Трампом в Джорджии вырос с семи до 10 тысяч голосов.

Об этом сообщает телеканал Fox News ос ссылкой на данные по итогам обработки 99% бюллетеней в данном штате. Байдена поддержал 49,5% избирателей, Трампа — 49,3%. Победитель сможет записать в свой актив 16 голосов выборщиков.

Ранее NEWS.ru писал, что в Джорджии может быть проведён пересчёт голосов. Вице-губернатор штата Брэд Раффеншпергер заявил, что основанием для этого является разрыв между кандидатами в 0,5% и менее и потребовать данной процедуры может любой из них.

Голосование на выборах президента прошло в США 3 ноября, но его итоги до сих пор официально не объявлены. Тем не менее, победителем считается Байден, его уже поздравили лидеры ряда стран.