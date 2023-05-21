Байден усомнился в применении истребителей F-16 в контрнаступлении ВСУ

Фото: Airman 1st Class Brieana Bolfing/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что не ожидает использования истребителей F-16 в готовящемся контрнаступлении ВСУ, передает РИА Новости. При этом он допустил, что эти самолеты могут быть задействованы, если украинским войскам удастся добиться успехов в краткосрочной перспективе.

Я не ожидаю, что F-16 будут принимать участие в существующих условиях. Представим себе, что наступление началось бы завтра. Или через неделю, две, пять, семь, десять. Крайне маловероятно, что эти самолеты были бы задействованы в этой связи. Но они будут задействованы в том случае, если Украина достигнет успехов в краткосрочной перспективе, — цитирует агентство Байдена.

Ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украины ожидает от запада поставки нескольких десятков истребителей. По его словам, F-16 будут передаваться Киеву эскадрильями.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что даты поставок самолетов Киеву будут определяться по мере обучения украинских пилотов управлению F-16. Также в ближайшее время станет ясно, какие конкретно страны и в каком количестве передадут истребители ВСУ.

В то же время советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что вопрос о поставке самолетов практически решен. По его словам, идет обсуждение логистических нюансов.