Байден снова потерялся при выходе со сцены

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден вновь оконфузился на публике. Он не сумел найти выход со сцены. Видео с очередным ляпом американского лидера публикуют западные телеканалы.

Байден после выступления на Генассамблее ООН выступил еще на конференции Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией. И попал в неловкое положение, не понимая, куда ему идти.

На кадрах видно, как американский лидер покидает трибуну и растерянно топчется по сцене, соображая, куда ему идти. Кто-то из помощников окликает президента, на что он тоже не сразу реагирует, а после главе США показывают выход.

Недавно Байден вновь дал повод для насмешек над собой, рассмеявшись на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II. Его заметили улыбающимся у входа в Вестминстерское аббатство в день похорон британского монарха. Диалог президента США с одним из присутствующих должностных лиц, а также улыбка и смех попали на видео.