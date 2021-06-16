Байден: смерть Навального в тюрьме станет катастрофой для России

https://static.news.ru/photo/8b2ce698-cecb-11eb-90d3-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Pignatelli/EUC/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил российскому коллеге Владимиру Путину, что смерть оппозиционера Алексея Навального во время заключения станет катастрофической для РФ. Об этом он рассказал на пресс-конференции после совместного саммита двух стран, которую транслирует телеканал «Россия 24».

Политика спросили, что случится, если Навальный умрёт в колонии.

Я сказал Путину, что если Алексей Навальный умрёт в тюрьме, то последствия для России будут катастрофическими, — ответил Байден.

NEWS.ru ведёт текстовую трансляцию пресс-конференции. Путин в ходе аналогичного выступления заявил, что Навальный вернулся в РФ после лечения в Германии, так как хотел, чтобы его задержали. Он уверен, что оппозиционер специально выехал за границу, проигнорировав закон, который требует от него отмечаться в инспекции.

Навальный был доставлен в Германию на лечение в состоянии медикаментозной комы. Он был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из ФРГ. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Оппозиционеру заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.