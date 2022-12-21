Байден: Россия использует зиму как оружие

Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global look Press

Джо Байден

Американский президент Джо Байден заявил в ходе встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским заявил, что Россия якобы использует зиму как оружие, трансляцию встречи вел телеканал ABC. Глава США добавил, что украинский народ «вдохновляет мир». Зеленский, в свою очередь, признался, что его находиться в Белом доме для него «большая честь».

Россия использует зиму как оружие, — сказал Байден.

Украинский президент выразил свою благодарность за помощь, которую Вашингтон предоставил Киеву, а Байден пообещал продолжать поддерживать страну.

Сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший в Twitter назвал украинского лидера Владимира Зеленского неблагодарной королевой международной помощи. Таким образом Трамп-младший отреагировал на мнение обозревателя Fox News Байрона Йорка, который предположил, что Зеленский в ходе своего визита в США снова назовет помощь от Вашингтона Украине недостаточной.

Самолет с президентом Украины приземлился на авиабазе возле Вашингтона вечером 21 декабря. Зеленский в соцсетях опубликовал фото из аэродрома, указав, что он прибыл поблагодарить американский народ, конгресс и президента Джо Байдена за их «столь нужную поддержку». Во время визита украинский лидер также планирует встретиться со своим американским коллегой и выступить перед конгрессом.