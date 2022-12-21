Самолет Зеленского приземлился на авиабазе возле Вашингтона Associated Press: самолет с Зеленским приземлился на авиабазе возле Вашингтона

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global look Press

Владимир Зеленский

Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленский приземлился на авиабазе возле Вашингтона, сообщает Associated Press. Во время визита украинский лидер планирует встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом и выступить перед конгрессом, а также провести серию переговоров по укреплению обороноспособности страны.

Официальный представитель США подтвердил, что самолет ВВС США с украинским лидером приземлился на Объединенной базе Эндрюс недалеко от столицы, — говорится в сообщении.

Сам Зеленский следом в соцсетях опубликовал фото из аэродрома, указав, что он прибыл поблагодарить американский народ, конгресс и Байдена за их «столь нужную поддержку».

Ранее в Белом доме назвали визит Зеленского в США сигналом президенту России Владимиру Путину о поддержке Киева. Одной из тем встречи украинского и американского лидеров станет обсуждение видения Зеленским «справедливого мира» на Украине. Зарубежные СМИ предположили, что украинский лидер также будет просить о поставках ВСУ ракеты ATACMS с дальностью действия около 300 километров и разведывательно-ударные БПЛА Grey Eagle и Reaper.

Представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Москва не рассчитывает на позитивные изменения в ситуации на Украине после поездки Зеленского в Вашингтон. Пресс-секретарь российского президента усомнился в том, что позиция Зеленского станет более конструктивной.