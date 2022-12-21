Сын Трампа придумал Зеленскому унизительное прозвище Сын Трампа назвал Зеленского неблагодарной королевой международной помощи

Фото: Chip Somodevilla/dpa/Global Look Press

Дональд Трамп-младший

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший в Twitter назвал украинского лидера Владимира Зеленского неблагодарной королевой международной помощи. Таким образом Трамп-младший отреагировал на мнение обозревателя Fox News Байрона Йорка, который предположил, что Зеленский в ходе своего визита в США снова назовет помощь от Вашингтона Украине недостаточной.

Зеленский, по большому счету, просто неблагодарная королева международной помощи, — написал он.

Самолет с президентом Украины приземлился на авиабазе возле Вашингтона вечером 21 декабря. Зеленский в соцсетях опубликовал фото из аэродрома, указав, что он прибыл поблагодарить американский народ, конгресс и президента Джо Байдена за их «столь нужную поддержку». Во время визита украинский лидер также планирует встретиться со своим американским коллегой и выступить перед конгрессом.

Ранее в Белом доме назвали визит Зеленского сигналом президенту России Владимиру Путину о поддержке Киева. Одной из тем встречи украинского и американского лидеров станет обсуждение видения Зеленским «справедливого мира» на Украине. Зарубежные СМИ предположили, что украинский лидер также будет просить о поставках ВСУ ракеты ATACMS с дальностью действия около 300 километров и разведывательно-ударные БПЛА Grey Eagle и Reaper.