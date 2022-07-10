Байден призвал протестовать после вердикта Верховного суда по абортам Байден призвал граждан, не согласных с вердиктом Верховного суда по абортам, продолжать акции протеста

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Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден призвал американцев, которые не согласились с вердиктом Верховного суда об отмене федеральных гарантий прав на аборты, продолжить акции протеста. В пресс-пуле Белого дома заявили, что глава государства во время общения с журналистами в штате Делавэр посоветовал активистам отстаивать свою позицию, поскольку это важно.

Продолжайте протестовать, продолжайте отстаивать свою точку зрения. Это крайне важно, — отметил Байден.

При этом глава США вновь заявил, что Вашингтон должен принять федеральный закон, гарантирующий женщинам право на аборты.

24 июня Верховный суд США отменил действовавшие почти 50 лет федеральные гарантии на совершение аборта, если плод не достиг возраста жизнеспособности. Теперь вырабатывать правила по процедуре прерывания беременности будет каждый штат в отдельности. В некоторых из них, где у власти находятся республиканцы, ранее пытались значительно ужесточить нормы, касающиеся абортов.