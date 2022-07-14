Байден призвал обратить спецоперацию России в «стратегический провал»

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Джо Байден

Президент США Джо Байден призвал добиваться того, чтобы спецоперация, которую Россия развернула на территории Украины, стала ее «стратегическим провалом». Американский лидер в ходе выступления в Иерусалиме на совместной пресс-конференции с израильским премьером Яиром Лапидом выразил мнение, что действия РФ «представляют собой вызов миру и стабильности», передает ТАСС.

США продолжат поддерживать Украину и украинцев, которые пострадали из-за насилия со стороны РФ, — заявил Байден.

Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит помогать Украине «защищать свою демократию». Президент США также попросил «свободный мир» поддержать в этом Штаты.

Ранее помощница главы Минобороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что Вашингтон сделает все возможное, чтобы добиться «стратегического провала» России в ситуации вокруг Украины. Она пояснила, что имеет в виду неудачи в военном, политическом и экономическом планах, а также выразила мнение, что антироссийские санкции будут «все сильнее бить» по экономике и оборонно-промышленному сектору РФ.