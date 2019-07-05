Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Североатлантический альянс может исчезнуть уже в ближайшие пять лет. Об этом заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден.

Произойти это, если нынешний глава государства Дональд Трамп одержит победу на предстоящих выборах, уверен политик.

Если [Трамп] будет переизбран, я обещаю: через четыре года или пять лет НАТО не будет, — сказал Байден в интервью CNN.

Ранее News.ru писал, что бывший вице-президент уверенно сохраняет первенство среди политиков от Демократической партии, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты страны. Недавний соцопрос показал, что его готовы поддержать 35% избирателей.

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