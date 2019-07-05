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Молодой человек, который утверждает, что в 2016 году подвергся домогательствам со стороны американского актера Кевина Спейси, отказался от гражданского иска. Документ был подан 26 июня в суд города Нантакет, штат Массачусетс.

Об этом сообщает телеканал NBC Boston. Гражданский иск был связан с обвинениями, которые являются предметом уголовного разбирательства в отношении Спейси. Как заявляет экс-ведущая новостной программы на американском телевидении Хизер Унру,...