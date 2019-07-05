Североатлантический альянс может исчезнуть уже в ближайшие пять лет. Об этом заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден.
Произойти это, если нынешний глава государства Дональд Трамп одержит победу на предстоящих выборах, уверен политик.
Если [Трамп] будет переизбран, я обещаю: через четыре года или пять лет НАТО не будет, — сказал Байден в интервью CNN.
"If [Trump] wins reelection, I promise you, there'll be no NATO in four years, or five years," Joe Biden says about President Trump pursuing relationships with North Korea's Kim Jong Un and Russia's Vladimir Putin over US allies. pic.twitter.com/6ZlU1Pwkng
Ранее News.ru писал, что бывший вице-президент уверенно сохраняет первенство среди политиков от Демократической партии, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты страны. Недавний соцопрос показал, что его готовы поддержать 35% избирателей.