Байден попал в новую неловкую ситуацию перед журналистами Байден запутался в вопросах от журналистов на пресс-конференции в Ханое

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции во вьетнамском Ханое попал в очередную неловкую ситуацию. Американский лидер запутался в порядке поступления вопросов от журналистов и не сумел разобраться с шпаргалках. Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал Forbes Breaking News.

Давайте посмотрим. Просто я следую своему порядку, —внезапно заявил американский лидер и начал перебирать заготовленные к выступлению шпаргалки.

При этом в зале раздался смех. Так и не поняв, кто еще должен задать ему вопрос и что именно спросить, он обратился за помощью к ассистентам, указав при этом, что всего ему должны были задать пять вопросов.

Джо Байден является самым пожилым президентом в истории США, в ноябре ему должен исполниться 81 год. Он регулярно попадает в курьезные ситуации. Его оппоненты полагают, что всему виной возраст и здоровье главы американского государства. Сам Байден заявлял, что находится «в расцвете сил», но при этом признавал, что вопрос о его возрасте является обоснованным. При этом американский лидер намерен принять участие в выборах президента в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Байден не сумел корректно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда во время выступления на саммите G20 в Дели. При этом попытка исправить ситуацию привела к еще большему конфузу.